Nessun problema per Loftus-Cheek: l'inglese sarà a disposizione

Nel corso di Milan-Newcastle si è fermato ed è uscito anzitempo dal campo anche Ruben Loftus-Cheek. Preoccupati per le sue condizioni, Pioli e il suo staff sono stati rassicurati e a loro volta hanno assicurato i tifosi: solo crampi per Loftus. Lo stesso giocatore nel post partita, su Instagram, lo ha annunciato in una storia. Il numero 8 rossonero sarà a disposizione di Pioli contro il Verona anche se il tecnico, viste il minutaggio raccolto in questo inizio stagione, potrebbe dargli un turno di riposo, almeno dall'inizio. Lo riporta il Corriere dello Sport.