Nella giornata di oggi Pjanic ha svolto accertamenti diagnostici per un infortunio avvenuto nella gara contro il Lecce: gli esami "non hanno evidenziato lesioni muscolari" per il giocatore che "già oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra". Quindi il bosniaco sarà presente alla sfida di domeinca 10 Novembre contro il Milan.