"Nessuno al mondo come Leao": Allegri parlava così di Rafa

Massimiliano Allegri, allenatore tornato ufficialmente al Milan, aveva parlato così nel settembre 2022 (il Milan aveva appena vinto lo Scudetto con Stefano Pioli in panchina) di alcuni giocatori rossoneri in una intervista al Corriere della Sera: "Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Leao. Si ritorna all’importanza della fisicità. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao".

IL SIPARIETTO CON CASSANO

Non è passato inosservato l’ennesimo attacco di Antonio Cassano a Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan. L’ex fantasista barese, parlando dello scudetto vinto dal Milan nel 2011, ha infatti dichiarato che il merito non fu dell’allora tecnico rossonero, ma “Della squadra e, in parte, mio”.

Una dichiarazione che ha immediatamente fatto discutere, ma a sorprendere è stata la reazione di Rafael Leao, nuovo punto di ripartenza per Allegri, destinato a lavorare con lui nella prossima stagione. L’attaccante portoghese, attraverso il suo profilo X (ex Twitter), ha rilanciato in modo ironico proprio l’intervento di Cassano, aggiungendo un’emoji eloquente e un tono sarcastico che ha lasciato poco spazio ai dubbi: una presa di posizione netta in difesa del suo futuro allenatore.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano #Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo