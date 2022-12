Nessuno in Serie A come Leao nel 2022: il dato sugli assist

Secondo quanto riportato da Transfermakt.it, è Rafael Leao il re degli assist in Serie A nel 2022. L'attaccante portoghese, infatti, ha procurato ben 13 assist per i propri compagni (0,39 a partita), mettendosi alle spalle Milinkovic-Savic della Lazio e Berardi del Sassuolo.

