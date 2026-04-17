Nesta ricorda: "Pato è stato gestito male: troppa palestra lo ha fatto infortunare"

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Sandro Nesta, uno dei difensori più forti della storia del calcio, di Italia e del Milan, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio. L'ex centrale classe 1976, oggi tecnico, si è raccontato andando a ripercorrere alcune tappe fondamentali della sua carriera, includendo i successi (e gli insuccessi) con la formazione rossonera e anche con la Nazionale. Di seguito si riportano un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nella lunga chiacchierata.

Le parole di Sandro Nesta sul talento sprecato di Alexandre Pato, non per colpa del brasiliano: "Per me Pato è stato gestito male. È arrivato questo ragazzino che andava a 200 all’ora e per me gli hanno fatto fare troppa palestra perché lo hanno visto bambino. Invece era un giocatore esplosivo che troppo massa muscolare lo ha fatto infortunare: questo è il motivo per cui ne ha avuti tanti, secondo me".