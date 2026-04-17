Di Stefano esalta Allegri: "In questi giorni ho visto la sua l'incredibile gestione manageriale"

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Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport e giornalista sportivo è intervenuto così commentando l'attuale momento del Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue considerazioni nel podcast Sky Calco Unplugged:

"In questa settimana ho visto l'incredibile gestione manageriale di Massimiliano Allegri, reduce da un 3-0 che nella vita aveva subito solo due volte da allenatore. Pieno di voci, di critiche e tormenti, Max annulla un giorno libero alla squadra per darne praticamente uno e mezzo, la sua gestione è stata incredibile secondo me. Convoca la squadra a Milanello, non li attacca anzi, si assume le colpe spiegando che era stato lui a sbagliare cambiando sistema tattico contro l'Udinese, senza alzare la voce ma quasi coccolando il gruppo. Max sa come parlare, sa come arrivare in Champions.

Bisogna fare una distinzione per quanto riguarda il calcio italiano. Una parte in cui si parla di calcio e campo e un'altra più istituzionale partendo da riforme e leggi. Io credo che Max abbia voglia anche di mettere mano a questa seconda cosa. Poi per un toscano arrivare a Coverciano sarebbe un sogno, ma il suo desiderio è quello di restare al Milan. Rispetto ad altri allenatori però, aiuterebbe a risolvere i problemi non a crearli, non crea alibi. Mi ha impressionato il pensiero di Gabbia su Allegri. Su 14 minuti 12 sono sull'allenatore. Non so se è un messaggio che ha dato a noi o alla società".