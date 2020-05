Nesta su Manchester 2003: "Gattuso andava a duemila, anche nei supplementari"

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato della vittoria in Champions League a Manchester nel 2003 intervistato dai canali ufficiali del club rossonero.

Sull'arrivo allo stadio: "Mi ricordo che siamo arrivati all'Old Trafford e che c'erano dei poliziotti a cavallo lungo la stradone che portava allo stadio. Non si arrivava mai, non vedevamo l'ora di giocare. Non avevo parlato con nessuno per la tensione".

Sulla sfida con la Juventus e come stava il Milan: "Loro erano forti. In quel periodo correvamo tanto. Gattuso andava a duemila, anche nei supplementari, nonostante avessimo Roque Junior in campo stirato che non poteva correre. Era dura giocare anche contro di noi".