Nesti: "Al 90% escluderei una somiglianza tra Leao e Balotelli"

Carlo Nesti, nella sua riflessione per TMW, scrive quanto segue: "Il principale quotidiano sportivo italiano si chiede oggi quanto ci sia, di Balotelli e Mbappé, in Leao. Al 90%, escluderei una somiglianza con Balotelli salvo quell'indolenza che, ogni tanto, contagia il milanista. Ma, sul piano professionale, il portoghese è più serio del collega, collezionista di azioni sciagurate. Al 25%, invece, considererei una somiglianza con Mbappé, per la capacità travolgente di saltare l'uomo.

Aggiungo anche un difetto del Milan, che non serve abbastanza Leao. Hernandez dovrebbe giocare più largo, per dare luogo ad una staffetta con il portoghese, spesso tagliato fuori dalle incursioni dentro il campo del francese. A sua volta, Leao non ha abbastanza polvere da sparo quando tira, invece di innamorarsi di colpi di tacco spesso senza senso. A 24 anni, comunque, il portoghese deve esplodere, se non vuol rimanere un eterno incompiuto.