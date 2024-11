Nesti: "Fonseca ha fatto benissimo a escludere Leao: doveva dare scossa caratteriale"

Rafael Leao è tornato a illuminare il campo di calcio con le sue giocate. La partita giocata al Bernabeu contro il Real Madrid ha fatto scattare qualcosa e dopo la trasferta spagnola, il numero 10 è stato fondamentale anche con il Cagliari come pure nelle due partite giocate con il Portogallo. Una rigenerazione che per molti è dovuta proprio al pugno duro di Fonseca che lo ha lasciato in panchina in diverse occasioni. Questo è, per esempio, il pensiero del giornalista Carlo Nesti, come riportato su tuttomercatoweb.com.

Il pensiero di Carlo Nesti su Leao: "Qualcuno dirà: "Visto? Leao deve giocare sempre!". No: sbagliato! Fonseca ha fatto benissimo ad escluderlo, quando è stato necessario. Doveva dare una scossa caratteriale al portoghese, che è chiamato, finalmente, ad abbinare il temperamento alla eccezionale classe. E, in quel momento, aveva, in Okafor, un esterno sinistro alto più continuo e più pratico".