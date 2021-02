Nevio Scala: "Il momento no del Milan ci può stare"

Nevio Scala, ex tecnico, tra le altre, dello Shakhtar Donetsk, ed ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di asroma.com. Queste le parole sul match di questa sera tra i giallorossi ed il Milan: "Il Milan in questo momento sta soffrendo un po’. Ha perso il derby, sembra che abbia rallentato. È una squadra giovane e momenti del genere ci possono stare. Se vince la squadra di Fonseca, e non è una cosa impossibile, credo che possa procedere spedita verso la Champions. È una grande occasione".