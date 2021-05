New York Times: "La UEFA considera l'introduzione della final four in Champions"

La UEFA ripensa al format della Champions League: secondo quanto riportato dal New York Times da Nyon starebbero valutando a ridisegnare la fase finale della competizione, adottando un sistema già in atto nel basket e che si è anche visto di recente proprio nel massimo torneo continentale, ossia la final four con semifinali e finale tutte in gara secca in un'unica sede. Un modo per allungare la durata del grande evento conclusivo del torneo, da un solo giorno a una settimana. Restano comunque delle valutazioni da fare: ad esempio le semifinali in partite di andata e ritorno generano numerose entrate sia da diritti televisivi che da botteghino. In UEFA c'è comunque la convinzione che anche una semifinale unica sarà sufficiente per garantire le stesse entrate.