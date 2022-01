Newcastle, obiettivo van de Beek. In estate era stato accostato al Milan

Il mercato del Newcastle non finisce qui. Dopo Kieran Trippier e Chris Wood, i Magpies vogliono rinforzare anche il centrocampo e potrebbero rivolgersi al Manchester United per chiedere il prestito di Donny van de Beek. L'olandese, acquistato nel settembre 2020 per circa 40 milioni, non ha trovato spazio con Solskjaer e la situazione non è migliorata nemmeno sotto la guida di Ralf Rangnick. Sulle sue tracce, riporta il Manchester Evening News, c'è anche il Borussia Dortmund.