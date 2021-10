Newcastle su Vlahovic. E può intromettersi nei rinnovi di Inter e Milan

Il fondo saudita che fa capo al principe ereditario Mohammad bin Salman Al Sa’ud e che nei giorni scorsi ha acquistato il Newcastle sembra fare sul serio e punta, nei prossimi anni, a sbaragliare ogni forma di concorrenza sul mercato. Detto dell’interesse per Chiesa e De Ligt della Juventus, secondo Tuttosport i Magpies la prossima estate potrebbero aprire trattative con diversi giocatori della nostra Serie A.

Una delle situazioni a cui si stanno interessando i nuovi dirigenti inglesi è quella di Marcelo Brozovic dell’Inter. Il rinnovo continua a non arrivare, le parti sono in trattativa ma l’eventuale inserimento del Newcastle potrebbe cambiare le carte in tavola, visto che problemi economici non ne esistono. Oltre al croato, attenzione anche alla situazione di Stefan De Vrij. Dall’altra parte di Milano, poi, anche il Milan potrebbe avere in Bin Salman un ulteriore ostacolo nella permanenza di Franck Kessie.

Chiusura con l’uomo del momento, ovvero Dusan Vlahovic: la Juventus e non solo sono sul giocatore visto il mancato prolungamento con la Fiorentina. Ma anche in questo caso, se il club inglese dovesse entrare in corsa, difficilmente i bianconeri potrebbero avere argomenti economici più convincenti.