Next Gen Atp Finals, l'in bocca al lupo del Milan a Sinner

Questa sera iniziano a Milano le Next Gen ATP Finals, il torneo annuale dedicato agli otto astri nascenti Under 21 del tennis mondiale. Tra di essi c'è anche il diciottenne italiano Jannik Sinner, il più giovane azzurro ad entrare nella classifica dei primi cento giocatori al mondo. Il Milan ha voluto augurare buona fortuna al tennista altoatesino con un post su Twitter in cui Sinner posa con la maglia rossonera personalizzata in compagnia di Dida e con la seguente didascalia: "Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner alle Next Gen ATP Finals: in bocca al lupo! ".

Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin!



Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner alle Next Gen ATP Finals: in bocca al lupo! pic.twitter.com/4Eb4xWyVfK — AC Milan (@acmilan) November 5, 2019