Caldara e Hauge sono stati esclusi dalla lista dei convocati per la gara con il Valencia. Il motivo è semplice: sia il difensore che l’esterno sono in procinto di lasciare il Milan. Il primo ha detto sì all’offerta del Venezia (affare in prestito con riscatto fissato a circa 4 milioni), il secondo è vicino all’Eintracht di Francoforte.