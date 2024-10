Niente Vinicius, il Pallone d'Oro è di Rodri: prima vittoria in carriera per lo spagnolo

Il Pallone d'Oro 2024 è di Rodri. Il centrocampista del Manchester City è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League per opera del Real Madrid, ma ha vinto la Supercoppa Europea, la Premier League e l'Europeo con la Spagna da assoluto protagonista. Nel 2023-2024 ha giocato con gli inglesi ha giocato 50 partite, segnando 9 gol, di cui 8 in campionato e uno in Champions League. Con la Nazionale invece ne ha disputate 13 tra amichevoli, Europeo e qualificazioni all'Europeo, segnando 3 reti.

Di seguito l'albo d'oro con tutti i vincitori e la cronistoria del premio:

8 VITTORIE

Lionel Messi (Argentina)

6 VITTORIE

Cristiano Ronaldo (Portogallo)

3 VITTORIE

Johan Cruyff (Olanda)

Michel Platini (Francia)

Marco Van Basten (Olanda)

2 VITTORIE

Franz Beckenbauer (Germania)

Alfredo Di Stefano (Spagna)

Kevin Keegan (Inghilterra)

Ronaldo (Brasile)

Karl-Heinz Rummenigge (Germania)

1 VITTORIA

Florian Albert (Ungheria)

Roberto Baggio (Italia)

Igor Belanov (Russia)

George Best (Irlanda del Nord)

Oleg Blokhin (Russia)

Fabio Cannavaro (Italia)

Bobby Charlton (Inghilterra)

Eusebio (Portogallo)

Luis Figo (Portogallo)

Ruud Gullit (Olanda)

Ricardo Kakà (Brasile)

Raymond Kopa (Francia)

Denis Law (Scozia)

Josef Masopust (Rep. Ceca)

Lothar Matthaus (Germania)

Stanley Matthews (Inghilterra)

Pavel Nedved (Rep. Ceca)

Michael Owen (Inghilterra)

Jean-Pierre Papin (Francia)

Rivaldo (Brasile)

Gianni Rivera (Italia)

Rodri (Spagna)

Ronaldinho (Brasile)

Matthias Sammer (Germania)

Andriy Shevchenko (Ucraina)

Alan Simonsen (Danimarca)

Omar Sivori (Italia)

Hristo Stoichkov (Bulgaria)

Luis Suarez (Spagna)

Lev Yashin (Russia)

George Weah (Liberia)

LA CRONISTORIA DEI PALLONI D'ORO

1956: Matthews

1957: Di Stefano

1958: Kopa

1959: Di Stefano

1960: Suarez

1961: Sivori

1962: Masopust

1963: Yashin

1964: Law

1965: Eusebio

1966: Charlton

1967: Albert

1968: Best

1969: Rivera

1970: Muller

1971: Cruyff

1972: Beckenbauer

1973: Cruyff

1974: Cruyff

1975: Blokhin

1976: Beckenbauer

1977: Simonsen

1978: Keegan

1979: Keegan

1980: Rummenigge

1981: Rummenigge

1982: Rossi

1983: Platini

1984: Platini

1985: Platini

1986: Belanov

1987: Gullit

1988: Van Basten

1989: Van Basten

1990: Matthaus

1991: Papin

1992: Van Basten

1993: Baggio

1994: Stoichkov

1995: Weah

1996: Sammer

1997: Ronaldo

1998: Zidane

1999: Rivaldo

2000: Figo

2001: Owen

2002: Ronaldo

2003: Nedved

2004: Shevchenko

2005: Ronaldinho

2006: Cannavaro

2007: Kaká

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Messi

2010: Messi

2011: Messi

2012: Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Modric

2019: Messi

2020: non assegnato

2021: Messi

2022: Benzema

2023: Messi

2024: Rodri