Nigel de Jong cuore rossonero: "Non potrei essere più felice! Campioni!"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Immancabili, dopo aver manifestato il suo tifo per tutta la stagione, arrivano i complimenti di Nigel De Jong per la vittoria del Milan, che battendo il Sassuolo 3-0 ha raggiunto il diciannovesimo della sua storia: "Non potrei essere più felice in questo momento! Prima il City, ora il Milan! Champions, Campioni!".