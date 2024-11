Nigeria, Chukwueze parte dalla panchina nella sfida contro il Ruanda

Il primo rossonero a scendere in campo nella giornata di oggi con la propria nazionale è Samuel Chukwueze che con la sua Nigeria affronta il Ruanda nel match di qualificazione ai Mondiali in Nord America in programma nel 2026. In verità il rossonero partirà dalla panchina nella gara che inizierà alle ore 17 e sarà sfruttato con ogni probabilità come arma a gara in corso.

Questa la formazione della Nigeria:

NIGERIA (4-3-3): Okoye; Osayi-Samuel, Troost-Eking, Osho, Onyemaechi; Yusuf, Onyedika, Dele-Bashiru; Iheanacho, Boniface, Simon. A disp.: Obasogie, Collins, Bassey, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Sadiq, Osimhen, Chukwueze. All. Eguavoen.