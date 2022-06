Nocerino elogia Renato Sanches: "È molto più forte di Kessie"

MilanNews.it

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan di Allegri, è intervenuto oggi sulla Gazzetta dello Sport per parlare di Renato Sanches, uno dei maggiori obiettivi del mercato rossonero. In particolare, Nocerino ha paragonato il portoghese a Kessie di cui - qualora arrivasse - occuperà il posto: "Renato è molto più forte di Kessie: è un calciatore di livello altissimo, da notti di Champions. Kessie si è formato al Milan, è diventato grande dentro al Milan. Sanches arriva già strutturato tra club e nazionale e non avrà problemi a inserirsi in un gruppo che è solido e vincente".