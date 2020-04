Nocerino: "Gol al Barcellona? Ricordo l'emozione che provò mio papà guardandomi dagli spalti"

Intervenuto in una live su Instagram con 'Che Fatica La Vita Da Bomber', Antonio Nocerino ha parlato del suo gol al Barcellona: "Mio padre non era mai uscito dall'Italia per vedere una partita ed è venuto al Camp Nou. In tribuna aveva pianto, si era emozionato. Ricordando quel giorno rimane per me la cosa più bella. Non tanto il gol che segnai, ma l'emozione che provò mio papà guardandomi dagli spalti. Il Milan aveva perso, la mia rete non valeva niente. Quello è stato il mio debutto in Champions".