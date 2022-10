Nocerino su Leao: "Quando è in giornata spacca le partite per superiorità e forza nell'uno contro uno"

MilanNews.it

Intervistato da TuttoJuve, l'ex giocatore del Milan, Antonio Nocerino, si è espresso così su Rafa Leao: "Non sarà l'unico trascinatore, è uno di quelli che dovrà fare la differenza per le qualità in suo possesso. Fa parte di un meccanismo, di un ingranaggio ben avviato, lui e i suoi compagni dovranno fare come sempre. Quando è in serata, sicuramente, Leao è in grado di cambiare la partita, perché con il suo modo di giocare le spacca per superiorità e forza nell'uno contro uno".