Nocerino su Milan-Juventus: "L'atmosfera sarà equivalente ad una sfida di Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dai colleghi di TuttoJuve, l'ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, ha parlato così del match di questa sera: "Chi avrà più pressioni? Non c'è bisogno di specificare, Milan-Juve è già pressione pura. È una partita di cartello, importante per entrambe le squadre, il Milan avrà molti indisponibili ma è una squadra davvero forte. San Siro spingerà i propri beniamini, per me sarà ugualmente la squadra da battere. L'atmosfera sarà equivalente ad una sfida di Champions. Per la Juve non sarà affatto facile".