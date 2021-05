Nocerino sul Milan: "Ora entrare in Champions deve diventare una normalità"

Antonio Nocerino, ex giocatore rossonero, è intervenuto a Milan TV per parlare della stagione del Diavolo. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista: "La cosa che mi auguro è che questo sia un punto di partenza. Il Milan è tornato a casa sua, ora deve diventare una normalità. La società è l’allenatore hanno fatto un grandissimo lavoro, perché hanno dato una continuità e una stabilità importante alla squadra. Kessie? Ieri mi dava l’impressione che non ce n’era per nessuno. In queste partite i giocatori come lui si esaltano. Quest’anno ha fatto una caterva di gol ed è stato lo specchio di questo Milan".