© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, Rade Krunic dovrebbe essere in vantaggio per una maglia da titolare sulla trequarti. Il ballottaggio è con Brahim Diaz ma Pioli preferirebbe il bosniaco per motivi tattici: proteggere i due mediani rossoneri. Per De Ketelaere invece ci sarà la panchina e un possibile impiego a gara in corso.