"Non avevo bisogno di preoccuparmi della difesa perché avevo Thiago Silva". Zlatan accoglie così l'ex compagno a Milanello

In mattinata, come documentato dai nostri inviati, a Milanello c'era Thiago Silva come ospite. Il brasiliano ha assistito, insieme ad Ibrahimovic, all'allenamento della squadra alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Lo svedese lo ha accolto a braccia aperte e ha scherzato sui social: "Non avevo bisogno di preoccuparmi della difesa perché avevo Thiago Silva".