Non è Holly e Benji, ma la realtà! Il Giappone batte la Germania in rimonta

Altra clamorosa sorpresa dal Mondiale di Qatar 2022! Il Giappone ha battuto in rimonta la Germania per 2-1 dopo che i tedeschi erano andati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore siglato da Gundogan; i nipponici, però, non si sono arresi e hanno ribaltato il match con le reti di Ritsu Doan e Takuma Asano. Ora per la squadra di Flick si fa già durissima: alla prossima sarà scontro decisivo contro la Spagna.