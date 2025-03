"Non sanno difendere!". L'opinionista attacca il Milan: "Devono per forza giocare così"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore Giancarlo Marocchi ha parlato di Milan e delle sue fragilità soprattutto dal punto di vista mentale e di approccio alla partita. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Il Milan non difende mai

"Il Milan ha dei giocatori che non ascoltano, alcuni sono forti è vero ma penso che non recepiscano il messaggio che trasmette l'allenatore. Allora, se io fossi nel Milan direi di stare tutti compatti e lineari, pronti per partire in contropiede, si gioca così: non sanno difendere quindi si gioca in contropiede".