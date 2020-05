Non solo Gigio: anche il contratto di Romagnoli è da allungare

A breve Gazidis dovrà affrontare anche la questione rinnovi. Il più delicato, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza tra un anno ed è difficile credere che Raiola accetti di prolungare ad occhi chiusi. Con lo stesso agente c’è in ballo anche Romagnoli, in scadenza nel 2022. Un altro pezzo pregiato della rosa milanista. Per il capitano c’è meno fretta, ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire se sarà un punto fermo per il futuro.