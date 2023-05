Non solo il Milan: anche la Lazio pensa ad Openda per l'attacco

MilanNews.it

Lois Openda può balzare in cima alla lista degli obiettivi della Lazio per ricoprire il ruolo di vice-Immobile. Il giocatore del Lens, che piace anche al Milan, ha segnato ben 19 gol in Ligue 1 nella stagione in cui la sua squadra sta veleggiando al secondo posto dietro solo al PSG. Al primo anno in Francia insomma, ha già dimostrato di valere molto e infatti la sua valutazione è di circa 20 milioni, tetto massimo di spesa che Lotito vorrebbe investire per quel ruolo. Come alternativa resiste il nome di Gimenez. A riportarlo è il Corriere dello Sport.