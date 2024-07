Non solo il Milan: anche un club arabo sulle tracce di Emerson Royal

Non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, anche un club della Sudi Pro League avrebbe messo nel mirino il giocatore brasiliano che potrebbe farsi convincere dall'offerta monstre della squadra araba.

Queste le sue parole nelle scorse ore a Globo: "Voglio giocare con continuità, non voglio sedermi sempre in panchina. Sono sempre stato un professionista ma ho anche detto all'allenatore degli Spurs che voglio giocare, altrimenti devo valutare altre opzioni. AC Milan? È un riferimento per tutti i brasiliani”.