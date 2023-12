Non solo Leao, anche Simon Kjaer punta al rientro a Bergamo

vedi letture

Stefano Pioli conta di recuperare qualche pezzo in questa settimana più lunga che separa il Milan dalla sfida con l'Atalanta, in programma a Bergamo sabato alle ore 18. Dopo aver ritrovato Bennacer dopo diversi mesi nel corso della partita contro il Frosinone, ora tocca ai giocatori che hanno subito un problema muscolare nel corso di questa stagione.

Non solo Leao ma anche Simon Kjaer lavora per il recupero in vista di sabato. Il centrale danese manca all'appello da fine ottobre, dalla mattina di Napoli-Milan. Inizialmente era solo un affaticamento muscolare ma poi si è capito che era qualcosa di più incisivo. Ora Kjaer sembra vicino al rientro anche stando alle parole di Pioli nell'ultima conferenza stampa pre Frosinone: "Domani (contro il Frosinone, ndr) Kjaer non ci sarà, ma lo recupereremo per quella dopo (Atalanta, ndr)". Tutto dipenderà dal lavoro in questi cinque giorni.