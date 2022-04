Non solo Mbappé: la top 10 dei giocatori con il contratto in scadenza fuori dall'Italia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il tema dei parametri zero si sta proponendo come dinamica sempre più centrale nel calciomercato, in Italia e non solo. Guardando fuori dai confini, nel tentativo di stilare una top ten dei migliori calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno, e quindi già liberi di firmare con altre società senza alcun indennizzo, viene da stropicciarsi gli occhi di fronte a certi nomi.

Fenomeni francesi. Il pezzo più pregiato si chiama Kylian Mbappe e sono ormai mesi che si parla di un suo possibile approdo al Real Madrid, mai però sancito del tutto neanche in via ufficiosa e sempre più spesso minacciato da ricchissime proposte, vere o ventilate, di un rinnovo con il PSG. Rimanendo nello spogliatoio della nazionale francese, i tifosi della Juventus sanno bene come Paul Pogba sia in scadenza, date le continue voci su un suo ritorno. Anche qui, però, attenzione ad eventuali e ricche sirene parigine.

Leggi Juve e altre italiane. Non mancano i nomi accostati a club italiani, su tutti la Juventus. Oltre al già citato Pogba, i bianconeri sono accostati anche a profili come quelli dei difensori Antonio Rudiger (c’è la concorrenza del Barcellona) del Chelsea, Matthias Ginterdel ‘Gladbach, sul quale viene data forte pure l’Inter e in Serie A la Roma (oltre all’Aston Villa fuori dai confini), o del centrocampista Jesse Lingard del Manchester United, che secondo voci inglesi ha attirato l’attenzione anche di Milan e Roma. Senza scordarsi possibili colpi da novanta: Angel Di Maria, oggetto però dei sogni del Benfica che farebbe carte false per un suo ritorno, e Ousmane Dembele (l’addio al Barcellona pare scontato ma l’ingaggio è alto) i nomi che potrebbero spostare equilibri d’umore. Rimanendo nel nostro campionato, c’è chi sostiene che Alexandre Lacazette possa far comodo a più d’uno: Mourinho a Roma e il Milan (anche con Investcorp?), i principali ammiratori, dovranno fare i conti con il Barcellona e lo stesso Arsenal, che a parole ha più volte, per mezzo del tecnico Arteta, ribadito la volontà di arrivare al rinnovo.

Chi non guarda all’Italia. Nell’ideale top-10 trovano posto anche giocatori ad oggi lontani dall’orbita del calcio italiano, come per esempio Noussair Mazraoui dell’Ajax, destinato al Bayern Monaco, o Boubacar Kamara, pronto a lasciare Marsiglia e dato in trattativa avanzata con l’Atletico Madrid. Chi sicuramente non tornerà in Serie A per forza di cose, ma merita una menzione d’onore, è Christian Eriksen: vista la bontà delle sue prestazioni viene difficile pensare che il Brentford non gli rinnovi il contratto.