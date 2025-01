Non solo Morata. Conceiçao in rotta di collisione anche con Theo e Pulisic

Il litigio con Alvaro Morata al momento della sostituzione all'intervallo di Zagabria ha portato lo spagnolo a chiudere le valige ed andare via dal Milan ad appena sei mesi dal suo arrivo in rossonero. Il rapporto tra il capitano della Spagna e Sergio Conceiçao non è mai sbocciato, così come quello tra altri giocatori e l'allenatore portoghese, praticamente in rotta di collisione con lo spogliatoio.

Stando infatti a quanto riportato stamattina da La Repubblica, anche Theo Hernandez e Christian Pulisic non gradirebbero la linea dura di Conceiçao: le sgridate durante le riunioni tecniche e qualche episodio, come la partenza anticipata del pullman per San Siro prima della partita col Parma. Lo scarso feeling è poi esteso a Ibrahimovic, che nel post partita di Zagabria si è fatto sentire e come dai suoi ex compagni.