Dopo l’eliminazione dalla Europa League, al Milan resta un solo obiettivo: il ritorno in Champions. Come riporta La Gazzetta dello Sport, partecipare al massimo torneo continentale per club non è soltanto una questione di prestigio, ma garantisce introiti che servirebbero a rinforzare la squadra, sempre nell’ottica della sostenibilità che il fondo Elliott non ha intenzione di abbandonare.