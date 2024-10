Non solo Skov Olsen, le alternative sono Lang e Sarr: quanto costano

vedi letture

Il calciomercato non dorme mai. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha approfittato della pausa per le Nazionali per fare in modo di parlare della sessione di acquisti invernale. Lato Milan, i rossoneri aspettano di vedere quale sarà l'apporto di giocatori in bilico come Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Luka Jovic. Se non convinceranno, il club potrebbe decidere di intervenire anche subito nel mercato di riparazione per elevare il livello delle alternative in rosa.

Tra i nomi riportati oggi dalla rosea, Andreas Skov Olsen è quello più gettonato, ma non l'unico. Come possibili rinforzi esterni ci sono anche Ismaila Sarr che si è costruito una carriera tra Francia e Inghilterra, è ancora giovane ma già con buona esperienza e milita nel Crystal Palace; ma c'è anche Noa Lang, una vecchia fiamma del Milan, cercato nell'estate in cui il Diavolo chiuse per De Ketelaere. Anche lui giocava al Bruges ma adesso dall'anno scorso è al PSV Eindhoven dove però non ha molto spazio. Entrambi i calciatori secondo le stime di Gazzetta sono valutati attorno ai 15 milioni di euro.