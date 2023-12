Nonostante gli errori in Napoli-Inter, Marini è stato confermato al VAR di Atalanta-Milan

vedi letture

Nonostante i due errori visti in Napoli-Inter in cui i partenopei sono stati sfavoriti in due occasioni, il VAR di Napoli-Inter, Marini, è stato premiato con la designazione al VAR di Atalanta-Milan.

ATALANTA – MILAN Sabato 09/11 h.18.00

LA PENNA

IMPERIALE – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO