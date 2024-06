Nonostante l'eliminazione l'Italia ripartirà da Spalletti: le parole di Gravina

L'avventura ad Euro2024 dell'Italia è terminata ieri, male, intorno alle ore 20 in quello stadio, l'Olympiastadion di Berlino, dove 18 anni fa la Nazionale scrisse la storia recente della Federazione vincendo il quarto mondiale della sua storia. La sconfitta contro la Svizzera brucia, tanto, non tanto per il risultato in sè ma per il modo in cui è arrivata, anche perché quella di ieri è sembrata essere una Nazionale spenta, senza idee ma soprattutto molto dietro sotto tanti punti di vista rispetto agli avversari.

Male per essere campione d'Europa in carica, ma c'è bisogno di dimenticare quest'avventura in Germania e ripartire, ancora una volta, completamente da zero, e lo si farà con Luciano Spalletti come commissario tecnico. A confermarlo il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che nel corso della conferenza stampa dal ritiro dell'Italia Iserlohn ha detto: "Non abbiamo nulla da nascondere ma dobbiamo continuare a essere responsabili. Serve senso di responsabilità: ieri c'è stata una lunga chiacchierata col mister e credo sia impensabile risolvere i problemi abbandonando un progetto che è pluriennale, non si può abbandonare il progetto dopo 8-9 mesi".