Nosotti: "Brahim Diaz ha fatto bene sulla trequarti quando era in forma"

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Nosotti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche su Brahim Diaz: “Quando è stato bene, Brahim Diaz come trequartista ha fatto bene. Al trequartista si chiede tanto in fase di non possesso e in fase di possesso. Serve a collegare i reparti, a raccogliere e ricevere il pallone. Per le caratteristiche che ha il Milan il trequartista si deve mettere in condizione per cogliere l’attimo giusto per attaccare la profondità. È un lavoro complesso”.