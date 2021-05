Nosotti sul Milan: "Non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non un fallimento"

Marco Nosotti, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan di Pioli: "Non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non un fallimento. Il Milan è una squadra giovane che gli alti e bassi li fa vedere anche in partita. Il lavoro di Pioli è stato importante, ha dato un'identità al Milan e tanti giocatori sono migliorati. Con Ibra i rossoneri fanno più punti. Per il Milan mi auguro che a Bergamo trovi un Rebic che trascina come a Torino. Per me comunque non sarebbe un fallimento per il lavoro svolto e per le idee di calcio che ci sono nella formazione milanista che sicuramente futuribile".