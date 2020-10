Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Walter Novellino ha parlato delle condizioni di Inter e Milan: "Il calcio ci ha riportato entusiasmo ma purtroppo situazione peggiora. Derby? Per un allenatore difficile prepararlo in queste condizioni, non so se si giocherà: chi decide deve farlo in maniera netta, o ci si ferma o si va avanti".