Walter Novellino, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso in merito all'esonero di Marco Giampaolo: "Non mi aspettavo l'esonero di Giampaolo, è un allenatore che ha bisogno di tempo e di certezze. Se prendi un tecnico come lui sai benissimo che gli automatismi del suo gioco non si apprendono in due mesi. Potevano dargli tempo fino a dicembre".