Nozze d’argento per Theo e Bennacer: contro il Lille potrebbe arrivare la cinquantesima presenza in rossonero

Si parla francese nel cuore della formazione rossonera, con la solita coppia di centrocampo, passando per Theo Hernandez, Saelemaekers e il poliglotta Ibrahimovic. L’ossatura della squadra è caratterizzato da giocatori provenienti da Paesi di lingua transalpina, e chissà che questa uniformità linguistica in mezzo al campo (e non solo) non sia una delle cause dei recenti successi rossoneri. In particolare, la coppia dei centrocampisti e il cavallo pazzo sulla corsia mancina sono imprescindibili, tanto che sono sempre scesi in campo nelle prime otto giornate di questo campionato. Theo e Bennacer, se l’allenatore del Milan (Pioli, Bonera o Murelli, uno e trino come la divinità cristiana) deciderà di concedergli qualche minuto, proprio in Francia contro il Lille raggiungeranno la cinquantesima presenza con la maglia rossonera. Un traguardo importante, frutto anche delle ottime prestazioni dei due interpreti, diventati certezze di questo Milan.

Giovanni Picchi