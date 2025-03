Nuovo ds: ecco perchè Paratici e Tare non convincono tutti a Casa Milan

In merito alla ricerca da parte del Milan del nuovo direttore sportivo, il Corriere della Sera in edicola stamattina riferisce che la rosa dei candidati, invece di restringersi, si è ampliata. Questo perchè nè Fabio Paratici, nè Igli Tare convincono tutti a Casa Milan: sul primo pesa la squalifica e un processo penale ancora in corso per i bilanci della Juventus, l'ex Lazio invece pare non sia amato particolarmente da Zlatan Ibrahimovic. E così in via Aldo Rossi stanno iniziando a valutare nuovi profili, come per esempio quello di Tony D'Amico.

