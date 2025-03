Nuovo ds, il Milan prende tempo: per la Gazzetta è ancora presto per la decisione finale

In casa rossonera, un tema molto caldo in questo momento è quello che riguarda il nuovo direttore sportivo. L'idea comune è quella di ampliare l’organigramma con l’innesto di una nuova figura, un dirigente di riferimento che partecipi all’attività quotidiana della squadra, che faccia da raccordo tra il gruppo, l’allenatore e le altre aree del club, e che sappia lavorare in team.

Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dato che si tratta di una decisione fondamentale per il futuro del Milan, la società rossonera ha deciso di prendere tempo e non ha ancora preso una decisione definitiva. Nei giorni scorsi, Cardianale e Ibrahimovic hanno visto Berta, Paratici e Tare a Londra. L'ad Furlani deve ancora valutare invece personalmente i candidati ed esprimere una preferenza decisiva.