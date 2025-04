Nuovo ds Milan: D'Amico non vuole lasciare l'Atalanta, Tare in pole

In merito alla ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan, l'edizione odierna de Il Giornale, dopo che è saltato l'arrivo di Fabio Paratici, sfuma anche quello di Tony D'Amico che non ha intenzione di lasciare l'Atalanta. E così in pole c'è ora Igli Tare, attualmente libero da vincoli e che quindi potrebbe iniziare a lavorare subito per il Diavolo. L'ex Lazio aveva già convinto, durante il primo turno di consultazioni, sia Zlatan Ibrahimovic che Gerry Cardinale.

In occasione dell'evento a San Siro del giornale Il Foglio è intervenuto ieri anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il quale sul potenziale nuovo direttore sportivo ha dichiarato: "Certamente noi continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare il nostro team. Vogliamo rafforzare squadra ma anche chi le sta intorno. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la dirigenza. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ma per il momento nessuna decisione è stata presa".