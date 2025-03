Nuovo ds Milan: Paratici sempre in pole, ma c’è il nodo della squalifica

vedi letture

Il Milan prosegue la sua ricerca di un nuovo direttore sportivo. Da qualche giorno, dopo l'incontro a News York con il patron Gerry Cardinale, a prendere in mano la situazione è stato l'ad Giorgio Furlani che sta portando avanti in prima persona i casting. Si pensava che un'accelerata importante potesse arrivare durante questa sosta per le nazionali, ma in realtà l'amministratore delegato milanista sarà nei prossimi giorni a Dubai er degli incontri con i partner commerciali del club. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Casting nuovo ds: Paratici sempre in pole

Per quanto riguarda la corsa al ruolo di nuovo ds rossonero, in pole c'è sempre Fabio Paratici sulla cui testa pende, però, la squalifica fino al luglio 2025 subita nell’ambito del processo plusvalenze del 2023. L'ex Juventus piace sia per la sua grande conoscenza del calcio italiano, sia per la sua capacità di gestione del gruppo squadra dal punto di vista del management. Oltre a lui restano in corsa Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, incontrato nel corso della scorsa settimana da Furlani, e qualche possibile outsider.