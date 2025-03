Nuovo ds Milan: sei ore di colloquio tra Furlani e Paratici, l'ad ha parlato anche Tare nei giorni scorsi

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si sta muovendo in prima persona per cercare il nuovo diretto sportivo da inserire nell'organigramma rossonero: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, lunedì l'ad milanista ha avuto un colloquio di sei ore con Fabio Paratici, il quale apprezza il valore della rosa milanista, anche se vuole avere la libertà di poterla migliorare.

Il dirigente milanista si è preso tempo per prendere una decisione definitiva e valutare anche altre opzioni, come per esempio Igli Tare, con cui ha parlato pochi giorni fa al telefono e che rimane l'alternativa più credibile a Paratici. La strada però sembra essere stata tracciata e l'ex Juventus e Tottenham è in pole per diventare il nuovo ds del Milan.