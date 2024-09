Nuovo look per Morata: Theo lo prende in giro così sui social

vedi letture

Nuovo Look per Alvaro Morata, che decide così di cambiare radicalmente stile nei capelli. Apparso in un selfie sul profilo Instagram di Theo Hernandez, un taglio radicale, a zero, quasi come a voler ripartire verso nuove e avvincenti sfide, cambiamento e saluto al passato. Inoltre, lo spagnolo, come riportato dal giornalista e inviato Peppe Di Stefano, dovrebbe essere recuperato per questa sera. Da capire però la possibilità di vederlo dall’inizio o in panchina.

"Milan con il forte desiderio di tornare in testa alla classifica, confermata la presenza di Morata, che dovrà fare anche un breve provino per capire come sta, e confermata anche l'assenza di Okafor. Non è detto che lo spagnolo possa giocare dall'inizio, per questo dovrebbe essere titolare Loftus-Cheek. A San Siro attesi oltre 70mila tifosi, c'è voglia di fare qualcosa di speciale dopo aver vinto così bene il derby contro l'Inter".

La foto social.