Nuovo San Siro, il Milan chiede suggerimenti ai suoi tifosi: ecco come

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Mentre procede tutto l'iter burocratico per arrivare alla costruzione del nuovo stadio di Milano che sorgerà nell'area di San Siro, il Milan ha deciso di coinvolgere i suoi tifosi attraverso un sondaggio inviato via mail e un dibattito pubblico per avere idee e suggerimenti sul nuovo impianto che il club rossonero farà insieme all'Inter.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche alcune domande presenti: "Quali aspetti di San Siro ti fanno sentire a casa?”, “Come valuti atmosfera, pulizia, servizi igienici, qualità del cibo a San Siro?” oppure “Quanto credi debba costare il biglietto più economico per assistere a una partita di cartello?”.