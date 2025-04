Nuovo San Siro, il sindaco Sala risponde a Marotta: "Lui pensi a portare a casa lo Scudetto"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Linate ha risposto piccato alle parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ieri aveva espresso scetticismo sui tempi di realizzazione del nuovo stadio:

“Marotta quello che deve fare è portare a casa lo scudetto. Su questa questione parlo con Oaktree e credo che Marotta, come tutti, legga la preoccupazione legata alle tante resistenze, che però non arrivano certo da noi. Dal nostro punto di vista c’è il desiderio di far rispettare le regole e garantire che le valutazioni siano fatte nel modo più corretto possibile, ma l’obiettivo rimane quello di chiudere tutto per l’estate“

Queste le parole del presidente nerazzurro sul percorso che dovrebbe portare i nerazzurri e il Milan al nuovo stadio di Milano:

“Lo scetticismo nasce dal panorama italiano, negli ultimi anni in Europa sono stati costruiti 153 stadi: due in Italia. Questo la dice sull’iter burocratico italiano, molto difficile. Noi, sia Milan sia Inter, abbiamo presentato una proposta di acquisto 15 giorni fa: il giorno dopo ci è stato fatto presente che la Procura della Repubblica si era giustamente attivata. Inoltre c’è la soprintendenza, che tutela il panorama italiano ma impatta in termini di velocità".